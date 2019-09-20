Berbatov veda etti
AVRUPA LİGLERİ

Berbatov veda etti

Bulgaristan'ın en golcü oyuncusu Dimitar Berbatov, 38 yaşında futbolculuk kariyerini noktaladı.

Haber Merkezi AA
Berbatov, kulüp kariyerinde çıktığı 602 maçta 243 atma başarısı gösterdi.

Berbatov, kulüp kariyerinde çıktığı 602 maçta 243 atma başarısı gösterdi.

Bulgar golcü Dimitar Berbatov, 20 yıllık profesyonel futbol kariyerini sonlandırdı. Sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından emeklilik kararını açıklayan 38 yaşındaki santrfor, bir yılı aşkın süredir futboldan uzak kaldığını hatırlatarak, "Bu uzun yolculuğun ardından artık kariyerime sona vermek için doğru zaman geldi. Ama bu bir son değil, futbolun içinde kalmaya devam edeceğim" ifadelerini kullandı.

18 yaşında başladığı kulüp kariyerinde Bayer Leverkusen, Manchester United, Tottenham ve Monaco gibi Avrupa'nın önde gelen kulüplerinde forma giyen Berbatov, son olarak geçen yıl Hindistan temsilcisi Kerala Blasters'ta görev almıştı.

  • Berbatov, Bulgaristan Milli Takımı'nda 78 maçta 48 kez ağları sarsarak ülkesinin en golcü futbolcusu konumunda bulunuyor.

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