Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Gümüşhane'ye geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na indi.

Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in de yer aldığı kafile sağlık kontrollerinin ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Berke Özer ise Gümüşhane'deki yurtta karantinaya alındı.

Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi.