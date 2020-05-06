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Berke Özer'in karantina süresi doldu

Belçika'dan getirilen ve Kovid-19 tedbirleri kapsamında Gümüşhane'deki öğrenci yurdunda karantinaya alınan ve aralarında Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer'in de bulunduğu 245 Türk vatandaşı tahliye edildi. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özer, "İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi AA
Karantina süresi dolan Berke Özer, çalışmalarını sürdürmek için İstanbul'a döndü.

Karantina süresi dolan Berke Özer, çalışmalarını sürdürmek için İstanbul'a döndü.

Fotoğraf: Veysel Kara

Gümüşhane'deki, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Ahmet Ziyaüddin Gümüşhanevi Yurdu'nda 22 Nisan tarihinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alınan 245 vatandaşın karantina süreci sona erdi. Vatandaşların bugün sabah saatlerinden itibaren ateş ölçümü sonrası yurttan ayrılış işlemlerinin ardından 13 otobüs ile Türkiye'nin 42 iline yolculukları başladı. Bazı vatandaşlar ise özel araçlarıyla gelen yakılarıyla birlikte şehirden ayrıldı.

Şehirden ayrılmadan önce bazı misafirler ile karantina süreci sona erenler arasında bulunan Belçika'da KVC Westerlo takımında kiralık oynayan Fenerbahçeli futbolcu Berke Özer, yurdun bahçesine çam ağacı dikti.

Karantina süresi dolan Fenerbahçeli Berke, yurttan ayrılırken fidan dikti.
Karantina süresi dolan Fenerbahçeli Berke, yurttan ayrılırken fidan dikti.

Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Gümüşhane'ye geldi
Berke Özer karantinaya girmek üzere Belçika'dan Gümüşhane'ye geldi

Koronavirüs salgını nedeniyle Ramazan ayını Türkiye geçirmek isteyen Türk vatandaşlarının tahliyesi sürüyor. Belçika'da yaşayan 328 Türk vatandaşını taşıyan uçak, Trabzon Havalimanı'na indi. Fenerbahçe'nin Belçika 2'nci Lig ekiplerinden Westerlo'ya kiraladığı Berke Özer'in de yer aldığı kafile sağlık kontrollerinin ardından Trabzon ve Gümüşhane'deki yurtlarda karantinaya alındı. Berke Özer ise Gümüşhane'deki yurtta karantinaya alındı.Uçakta bulunan Türk vatandaşları, yoğun güvenlik önlemleri altında sağlık kontrollerinden geçirildi. Özel kıyafetli sağlık görevlileri uçaklara girerek, ateş ölçümü yaptı. Havalimanında tedbirler kapsamında, özel kıyafetli sağlık ekipleri de ambulanslarla bekledi. Uçaktan inen yolcuların bagajları da ekipler tarafından dezenfekte edildi.Kontrollerden geçirilip otobüslere binen 328 kişiden 78'i Trabzon'daki yurtlara yerleştirilirken, 250'si ise 14 gün boyunca gözetim altında tutulacağı yurtlar için Gümüşhane'ye gitti. Öte yandan aralarında Belçika 2'nci Lig ekibi Westerlo'da forma giyen Berke Özer de 14 günlük karantina sürecini tamamlamak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun Gümüşhane'deki tesislerine gitti.

"İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz"

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Berke Özer, yurtta güzel bir 14 gün geçirdiğini söyledi. Yetkililerce her türlü ihtiyaçlarının spor aletleri dahil karşılandığını belirten Özer, "Sağ olsunlar, bu süreçte Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve ilgililer yardımcı oldular. Spor aletleri sağladılar. Şimdi de sağlıklı bir şekilde çıktık. Evimize geçip orada da bir 14 günlük ev karantinamızı tamamlayıp inşallah çalışmalarımıza devam edeceğiz. İstanbul'a dönüp orada Fenerbahçe ile çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Sonrasında bu süreç nasıl ilerleyecek bakacağız" diye konuştu.

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