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Spor

Beşikaş'tan Halil Umut Meler'e büyük tepki: Oprerasyon hakemi

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Engin Baltacı, Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hakkında konuştu. Baltacı, "Hafta içi Ali Şansalan operasyonu oldu. Operasyonun sonuca ulaştığını herkes görüyor. Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük. Neden Halil Umut Meler? Bunun açıklamasının yapılması lazım" ifadelerini kullandı.

09:54 . 22/10/2023 Pazar
AA
Engin Baltacı, Meler hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Engin Baltacı, Meler hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray'a 2-1 yenilen Beşiktaş'ta ikinci başkan Engin Baltacı, maçın hakemi Halil Umut Meler'e tepki gösterdi.


Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Baltacı, "10 kişi parlak bir sonuç daha gerçekleştirebilirdik. Şanssız bir penaltı oldu. Kırmızı kart da şanssızdı. Nedense bütün şanssızlıklar Beşiktaş'ı buluyor, bu şanssızlıklar da belli açıklamalardan sonra oluyor. Hafta içinde Ali Şansalan operasyonu oldu, sonuca ulaştığını da herkes görüyor. Bu konuda makul ne söylesem Beşiktaş Kulübü, PFDK'lık olacak. Hakemle ilgili soru sorsanız, sahada hakem mi vardı diyeceğim. Bir operasyon hakeminin sahada olduğunu gördük. Bütün hafta içinde Ali Şansalan'ın bu maçın hakemi olduğu ama Galatasaray tarafının açıklamalarıyla değiştirildiğini sizler yazıp söylediniz televizyonlarda" diye konuştu.


Karşılaşma öncesinde derbiye hakem Ali Şansalan'ın atandığı ancak daha sonra Halil Umut Meler'e görev verildiği yönündeki iddialara ve siyah-beyazlı kulübün dünkü açıklamasına değinen Baltacı, "Pozisyon yorumlarına hiçbir zaman girmedim, şu an da gereği yok. Rakip takımın yöneticisinin açıklamasından sonra söylediğimizin dışında bir açıklama yapmadık. Biz de polemik yapabilirdik. Polemikle sonuç alınıyorsa biz de yapardık ama yapmayacağız. Beşiktaş Kulübü böyle bir şey yapmaz, o yüzden hepsinden büyüktür. O yüzden tek büyüktür Beşiktaş. Kamuoyunun, özgün, bağımsız, yansız düşünen insanların bunları çok iyi değerlendireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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"Neden Halil Umut Meler?"

Bahsi geçen durumla ilgili ellerinde bir belge olup olmadığı yönündeki soru üzerine Baltacı, şunları aktardı:


"Siz yazdınız, biz söyledik. Rakip takımın yöneticisi söyledi, biz de onun anlatımı üzerine bir oyun döndürüldüğünü anladık. Onun üzerine açıklama yaptık. Maçta hakem hatası var mıydı yok muydu bilmiyorum. Henüz yorumları izlemedik. Yan hakem penaltı verdi diyorlar. Bu maça Ali Şansalan atanmış, sonra Halil Umut Meler mi çıkmış, bu doğru mu? Halil Umut Meler bir maçımıza da manuel atanmıştı. Neden Halil Umut Meler? Bizim bir maçtan önce çıkıp hakem atamasıyla ilgili polemik yaptığımızı gördünüz mü? Bizden önce biri polemik yapıyorsa cevap vermek zorundayız. Hepimiz emek veriyoruz. Bize ne küfürler edildiğini biliyorsunuz. Federasyon da takip edip görsün. Bu algoritması, yapay zekası yüzünden neler işitiyoruz onlar da görsün. Beşiktaş taraftarı kimsenin güdümüyle hakaret etmez. Beşiktaş taraftarı gördüğünü bağırır. Ali Şansalan'ın adı neden tartışıldı? Biz maçtan önce böyle bir şey bilmiyorduk ki, derbiden önce neden gündeme getirildi. Lale Orta'nın verdiği iddia edilen kayıtlardan çok daha önceydi elimizde her türlü belge var denildiği konu. O belgelerin hiçbirini görmedik. Sonra Lale Orta, Fenerbahçe'ye kayıt göndermiş. Bizim dışımızda ama nedense Beşiktaş konu ediliyor. Çünkü Beşiktaş'ın hafta sonu maçı var."





#Beşiktaş
#Galatasaray
#Süper Lig
#Halil Umut Meler
#Engin Baltacı
1 gün önce
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