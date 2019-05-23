SÜPER LİG

Beşiktaş Abdullah Avcı'yı takımın başına getiriyor

Beşiktaş, teknik direktör belirsizliğine son veriyor. Siyah beyazlılar Şenol Güneş'ten boşalan görev için Başakşehir'in tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Abdullah Avcı, Başakşehir'de oynattığı futbolla futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

Abdullah Avcı, Başakşehir'de oynattığı futbolla futbolseverlerin takdirini kazanmıştı.

Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından teknik direktör belirsizliği yaşanan Beşiktaş'ta merak edilen sorunun cevabı belli oldu.

Siyah beyazlı yönetim yeni sezon için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ismi üzerinde uzlaşırken tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldı.

Süper Lig'in son haftasında oynananacak maçların ardından yapılacak açıklamalarla sürecin netleşmesi bekleniyor.

  • Öte yandan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçme durumu resmiyete dökülürse Başakşehir'in teknik direktörünün de Yeni Malatya'dan ayrılan Erol Bulut olacağı ifade ediliyor.

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