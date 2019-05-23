Beşiktaş Abdullah Avcı'yı takımın başına getiriyor

Şenol Güneş'in milli takımın başına geçmesinin ardından teknik direktör belirsizliği yaşanan Beşiktaş'ta merak edilen sorunun cevabı belli oldu.
Siyah beyazlı yönetim yeni sezon için Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı ismi üzerinde uzlaşırken tecrübeli teknik adamla prensip anlaşmasına varıldı.
Süper Lig'in son haftasında oynananacak maçların ardından yapılacak açıklamalarla sürecin netleşmesi bekleniyor.
- Öte yandan Abdullah Avcı'nın Beşiktaş'ın başına geçme durumu resmiyete dökülürse Başakşehir'in teknik direktörünün de Yeni Malatya'dan ayrılan Erol Bulut olacağı ifade ediliyor.
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