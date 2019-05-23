Beşiktaş Abdullah Avcı'yı takımın başına getiriyor

Beşiktaş, teknik direktör belirsizliğine son veriyor. Siyah beyazlılar Şenol Güneş'ten boşalan görev için Başakşehir'in tecrübeli teknik adamı Abdullah Avcı ile anlaşmaya vardı.