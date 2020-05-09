SÜPER LİG

Beşiktaş açıkladı: Bir futbolcu ve çalışanın testi pozitif

Ligin son 8 haftası için idmanlara başlayan Beşiktaş'ta bir futbolcu ve kulüp çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş son 8 hafta için kondisyon idmanlarına başlamıştı.

Beşiktaş son 8 hafta için kondisyon idmanlarına başlamıştı.

Beşiktaş'ta bir futbolcu ve bir kulüp çalışanında yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Beşiktaş Kulübü Sağlık Ekibi Danışmanı Dr. Tekin Kerem Ülkü, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, "8 Mayıs Cuma günü, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, tüm futbolcularımız, teknik heyetimiz ve tesis çalışanlarımıza Kovid-19 testi yapılmıştır. Yapılan testler neticesinde, bir futbolcumuz ile bir çalışanımızda pozitif Kovid-19 test sonucu tespit edilmiştir." ifadelerine yer verdi.

  • Ülkü, testi pozitif sonuçlanan futbolcu ile çalışanın takip ve tedavi sürecine, ilgili prosedürler doğrultusunda derhal başlandığını belirtti.

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