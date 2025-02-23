Beşiktaş Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.