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Beşiktaş Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

Beşiktaş Antalya'da hazırlıklarını sürdürüyor

16:3723/02/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş iki galibiyet sonucunda 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.
Beşiktaş iki galibiyet sonucunda 6 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Antalya'ya erkenden giden siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına konakladığı otelde devam etti.

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 3. haftasında 25 Şubat Salı günü deplasmanda Onvo Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.


İstanbul'daki olumsuz hava koşulları nedeniyle Antalya'ya erkenden giden siyah-beyazlı ekip, hazırlıklarına konakladığı otelde devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki idmanda kondisyon ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Pas ve 5'e 2 top kapma çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.


Beşiktaş, Antalyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.







#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Ziraat Türkiye Kupası

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