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Beşiktaş - Antalyaspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk edecek. Mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş - Antalyaspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

18:42 - 18/08/2024 Pazar
Yeni Şafak
Beşiktaş - Antalyaspor
Beşiktaş - Antalyaspor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek.


Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.


Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.


İki takım arasında oynanan 56 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 8'ini Antalyaspor kazanırken 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.


BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Musrati, Gedson, Rafa, Raschica, Semih, Immobile

Antalyaspor: Piric, Veysel, Kelven, Gerxhaliu, Erdoğan, Soner, Erdal, Van de Streek, Güray, Larsson, Gaich.


BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR CANLI SKOR


TRENDYOL SÜPER LİG PUAN DURUMU




#Beşiktaş
#Antalyaspor
#Trendyol Süper Lig
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Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (ATA AÖF) 2 ve 4 yıllık bölümleri