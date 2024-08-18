Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 2. hafta karşılaşmasında Antalyaspor'u konuk edecek.
Saat 21.45'te başlayacak olan mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Hakem Mehmet Türkmen düdük çalacak.
Siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda Antalyaspor ile oynadığı son 6 lig maçını kazanamadı.
İki takım arasında oynanan 56 müsabakanın 35'ini Beşiktaş, 8'ini Antalyaspor kazanırken 13 mücadele ise beraberlikle tamamlandı.
BEŞİKTAŞ - ANTALYASPOR MUHTEMEL 11'LER
Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Colley, Emirhan, Musrati, Gedson, Rafa, Raschica, Semih, Immobile
Antalyaspor: Piric, Veysel, Kelven, Gerxhaliu, Erdoğan, Soner, Erdal, Van de Streek, Güray, Larsson, Gaich.