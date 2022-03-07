Beşiktaş-Başakşehir | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 28. haftasında Medipol Başakşehir'i ağırlayacak. Bodafone Park'ta saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Geçen hafta Demir Grup Sivasspor'u deplasmanda 3-2 mağlup eden siyah-beyazlılar, haftaya 44 puanla 6. sırada girdi.
- Ligde 8 haftadır yenilgi yüzü görmeyen Beşiktaş, güçlü rakibi karşısına üst üste 3. galibiyetini almak için çıkacak. Siyah beyazlılarda son antrenmana çıkmayan Oğuzhan Özyakup, Miralem Pjanic ve Josef de Souza kadroda yer almıyor.
Beşiktaş ile Medipol Başakşehir arasında 28. haftanın kapanış gününde oynanacak zorlu 90 dakikayı futbolseverler saat 20.00'den itibaren beIN SPORTS 1'den izleyebilecek.
Beşiktaş'ın 11'i;
Ersin; Rosier, Welinton, Serdar Saatçı, Umut Meraş; Atiba, Can Bozdoğan; Ghezzal, Teixeira, Kenan Karaman; Güven Yalçın.
Başakşehir'in 11'i;
- Volkan, Caicara, Leoardo, Epureanu, Hasan Ali, Tolga, Serdar, Pizzi, Berkay, Trezeguet, Okaka.