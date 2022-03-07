Beşiktaş-Başakşehir maçında Önder Karaveli'den büyük hata

Beşiktaş'ın Başakşehir ile oynadığı maçın ilk yarısının bitiş düdüğünün ardından siyah beyazlıların teknik direktörü Önder Karaveli'ye eleştiri mesajları atıldı.
Bu tepkinin sebebi ise Welinton'un oyundan çıktığı esnada yerine Necip Uysal'ın dahil olmamasıydı. Siyah beyazlıların teknik heyeti son saniyelerdeki değişikliği bekletince Başakşehir, eksik yakaladığı rakibi karşısında 2-1 öne geçti.
İşte o pozisyon;
- *Sercan Dikme (Beşiktaş muhabiri) : Welinton oyundan çıkarken Necip formasıyla maça girmeye hazırdı. Sonra bir andan Necip yelek giyerek ısınmaya tekrar gönderildi. Ghezzal yapılmayan değişiklikle ilgili tepki gösterdi.
- *Feyyaz Uçar (Beşiktaşlı efsane futbolcu ve yorumcu) : "Maç başladığı zaman bir kaleci, bir defans, bir orta saha, bir forvet ısınmaya gönderilir. Böyle bir hata yapılamaz. Bu Süper Lig. Karşında da Başakşehir var. Onun dışında Beşiktaş yine çok gol kaçırıyor."