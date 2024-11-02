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Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu

Beşiktaş-Kasımpaşa maçının VAR'ı belli oldu

13:462/11/2024, Cumartesi
IHA
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İstanbul bölgesi hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy
İstanbul bölgesi hakemlerinden Abdullah Buğra Taşkınsoy

Trendyol Süper Lig’de bugün oynanacak Beşiktaş-Kasımpaşa maçında VAR (Video Yardımcı Hakem) olarak Abdullah Buğra Taşkınsoy görev yapacak.


Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş bugün evinde Kasımpaşa ile karşılaşacak.


Bu müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Küçük’ün yardımcılıklarını Serkan Çimen ile Samet Çavuş yapacak. Maçın 4. hakemi de Burak Pakkan olacak.


Müsabakada VAR’da Abdullah Buğra Taşkınsoy, AVAR’da da Deniz Caner Özaral görev yapacak.






#Beşiktaş
#Kasımpaşa
#Süper Lig
#VAR
#Abdullah Buğra Taşkınsoy

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