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Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR'ı açıklandı

Beşiktaş - Bodrum FK maçının VAR'ı açıklandı

12:1311/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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VAR sistemi Türkiye'de 2018 yılında resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.
VAR sistemi Türkiye'de 2018 yılında resmi olarak kullanılmaya başlanmıştır.

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş sahasında Bodrum FK'yı ağırlayacak. Zorlu maçın Video Asistan Hakemi (VAR) Erkan Engin oldu.

Trendyol Süper Lig'de 19. hafta heyecanı yaşanacak. Beşiktaş sahasında Bodrum FK ile kozlarını paylaşacak. Kritik maçın Video Asistan Hakem'i (VAR) açıklandı.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre mücadelenin VAR koltuğunda Erkan Engin oturacak.


Tüpraş Stadyumu'nda bu akşam saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Mehmet Türkmen yönetecek.




#Süper Lig
#Beşiktaş
#Bodrum FK

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