SÜPER LİG

Beşiktaş Caner Erkin'siz çalıştı

Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ta soğuk algınlığı bulunan Caner Erkin idmana katılmadı.

Haber Merkezi AA
Siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarına devam etti

Siyah-beyazlılar derbi hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş, Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Galatasaray'a konuk olacağı derbi maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idmana, hastalığı henüz geçmeyen Caner Erkin katılmazken, Dorukhan Toköz ise çalışmalarına sahada devam etti.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda siyah-beyazlılar, istasyon koşularının ardından pas çalışmaları yaptı. İdman, yarım sahada taktik ağırlıklı çift kale maç ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, Galatasaray derbisinin hazırlıklarına yarın sabah gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.

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