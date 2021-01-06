SÜPER LİG

Beşiktaş-Çaykur Rizespor (CANLI)

Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Son 8 haftada 7 galibiyet alan Beşiktaş, Süper Lig'in 17. haftasında Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecekSiyah-beyazlı ekip, Karadeniz temsilcisine iç sahada 16 maçtır kaybetmiyor. Süper Lig' in lideri Beşiktaş, 17. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor'u konuk edecek. beIN SPORTS HD 1'in naklen ekranlara getireceği karşılaşmaya Vodafone Park ev sahipliği yapacak... Saat 19:00'da başlayacak müsabakada Ümit Öztürk düdük çalacak.

Beşiktaş'ın 11'i:

  • Ersin, Rosier, Vida, Welinton, Rıdvan, Necip, Josef, Oğuzhan, N'Koudou, Larin, Aboubakar.

Çaykur Rizespor 11'i:

  • Gökhan, Moroziuk, Emir, Talbi, Meriah, Donsah, Fabricio, Samudio, Tunay, Skoda.

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