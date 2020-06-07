SÜPER LİG

Beşiktaş Cenk Tosun'un doğum günün unutmadı

Siyah-beyazlı kulüp, Cenk Tosun'un yaş gününü Benfica'ya attığı unutulmaz golün videosuyla kutladı.

Haber Merkezi AA
Cenk Tosun'un gol vuruşu

Cenk Tosun'un gol vuruşu

Beşiktaş Kulübü, İngiltere Premier Lig ekibi Everton'da kariyerini sürdüren eski futbolcularından Cenk Tosun'un 29. yaş gününü kutladı.

Kulübün Twitter hesabından, milli futbolcunun Beşiktaş formasıyla, Şampiyonlar Ligi'nde Benfica'ya attığı şık golün videosuyla birlikte, "İyi ki doğdun Cenk Tosun, mutlu yıllar" mesajı paylaşıldı.


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