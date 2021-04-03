Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 22 pozitif vaka

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının Kovid-19 sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada toplamda 22 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta başında, Beşiktaş Icrypex takımımızdan üç sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir."

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Karşılaşma ertlendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yapılacak Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Türkiye Basketbol Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 Nisan Pazar günü saat 15.15'te BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanması gereken mücadele ileri bir tarihte yapılacak.