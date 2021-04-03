Spor Beşiktaş Erkek Basketbol Takımında 22 pozitif vaka
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Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda 22 pozitif vaka

Beşiktaş Erkek Basketbol Takımı'nda, 22 kişinin koronavirüs testinin pozitif çıktığı öğrenildi. Bu vakaların üzerine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında oynanacak olan Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçını erteledi.

Haber Merkezi AA
Beşiktaş Erkek Basketbol Takımında 22 pozitif vaka
Beşiktaş idmanından bir kare

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımının Kovid-19 sürecine ilişkin bilgilendirme yaptı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada toplamda 22 kişinin koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı açıklandı. Resmi site üzerinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Hafta başında, Beşiktaş Icrypex takımımızdan üç sporcuda Kovid-19 pozitif tespit edilmesinin ardından antrenmanlara ara verilmiş ve bulaşma ihtimali göz önünde bulundurularak takip eden günlerde testler tekrarlanmıştır. Bugün itibarıyla yedi A Takım sporcumuz, yedi A Takımımızda oynama uygunluğu bulunan Basketbol Gençler Ligi Takımı sporcumuz ve iki A Takımımızın antrenmanlarında yer almış genç sporcumuz ile yardımcı antrenörümüz, masörümüz ve BJK Akatlar Spor Kompleksi'nde görevli dört çalışanımızın; tedavi, takip ve izolasyon süreçlerine ilgili protokoller doğrultusunda devam edilmektedir."

Karşılaşma ertlendi

ING Basketbol Süper Ligi'nin 27. haftasında yapılacak Beşiktaş Icrypex-Bahçeşehir Koleji maçı ev sahibi ekipteki Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

  • Türkiye Basketbol Federasyonun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 4 Nisan Pazar günü saat 15.15'te BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanması gereken mücadele ileri bir tarihte yapılacak.

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