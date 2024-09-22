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Beşiktaş - Eyüpspor | Canlı skor - Canlı sonuç

Beşiktaş - Eyüpspor | Canlı skor - Canlı sonuç

17:3622/09/2024, Pazar
Yeni Şafak
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Beşiktaş - Eyüpspor
Beşiktaş - Eyüpspor

Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Eyüpspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.


Siyah-beyazlılar sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.


Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.


BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile.

Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.


BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR CANLI SKOR







#Beşiktaş
#Eyüpspor
#Trendyol Süper Lig

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