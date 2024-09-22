Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak. Beşiktaş-Eyüpspor maçının canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig 6. hafta karşılaşmasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek.
Siyah-beyazlılar sahadan mutlak galibiyetle ayrılmak istiyor.
Mücadele saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşma BeIN Sports 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11
Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Joao Mario, Rafa, Semih Kılıçsoy, Immobile.
Eyüpspor: Berke, Umut, Robin, Claro, Caner, Melih, Emre, Midtsjö, Saiz, Ahmed, Thiam.