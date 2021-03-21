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Beşiktaş-Fenerbahçe (CANLI)

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Kritik derbinin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Beşiktaş-Fenerbahçe
​Beşiktaş-Fenerbahçe

Süper Lig’de şampiyonluk yarışını çok yakından etkileyecek maçta Beşiktaş kendi sahasında Fenerbahçe’yi konuk edecek. Takipçisi Galatasaray’ın Çaykur Rizespor’a yenilmesiyle yarışta büyük avantaj sağlayan siyah-beyazlılar, bugünkü derbide rakibini mağlup ederse maç eksiğiyle puan farkını 5’e çıkarıp çok güçlü bir şekilde şampiyonluğun adayı olacak.

  • İlk 11'ler
  • Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar
  • Fenerbahçe: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan Can, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta

Derbide galibiyetten başka bir sonuç düşünmeyen sarı-lacivertliler maç eksiğiyle 5 puan gerisinde bulunduğu Beşiktaş’ı yenerse yarışa ortak olacak, beraberlik ve yenilgi halinde ise şampiyonluk şansını sıkıntıya sokacak.

Cenk Tosun döndü, Gökhan Töre yok

Beşiktaş’ta Gökhan Töre’nin forma giymesi beklenmiyor. Devre arasında kiralık olarak kadroya katılan ancak yaşadığı sakatlıklar nedeniyle forma giymekte güçlük çeken Cenk Tosun’un sakatlığı sona erdi. Milli futbolcunun bugün kadroda olacağı ve görev verilmesi halinde forma giyeceği belirtildi.

Gökhan Gönül'ün durumu belirsiz

Fenerbahçe’de ise sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil’in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almayacak. Gençlerbirliği maçında sakatlanan Gökhan Gönül’ün durumu ise belirsizliğini koruyor.

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