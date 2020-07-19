Derbide hedef Avrupa Ligi (CANLI)

Süper Lig'in 33. haftasında oynanacak derbi için geri sayım sürerken, Beşiktaş ile Fenerbahçe'nin bu sezon iç saha ve deplasmanda gösterdikleri performans dikkati çekiyor. Derbi öncesinde siyah-beyazlıların iç sahadaki olumlu, sarı-lacivertlilerin ise deplasmandaki olumsuz performansı ön plana çıkıyor.

Vodafone Park'ta oynanacak derbiye ev sahipliği yapacak Beşiktaş, Süper Lig'de bu sezon kazandığı puanların büyük bölümünü seyircisi önünde elde etti. Konuk Fenerbahçe ise ligde puanların çoğunu misafir olduğu karşılaşmalarda kaybetti.

İlk 11'ler belli oldu

Beşiktaş : Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak.

: Ersin, Gökhan, Vida, Roco, Caner, Elneny, Lens, Atiba, Boateng, Boyd, Burak. Fenerbahçe:Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Ozan, Tolga, Deniz, Ferdi, Emre, Muriqi

Beşiktaş Fenerbahçe ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?