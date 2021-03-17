Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi Halil Umut Meler'in

Süper Lig'in 31. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre 21 Mart Pazar günü oynanacak olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin Halil Umut Meler yönetecek. Meler'in yardımcılığını Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu ve Suat Arslan boğa yapacak.
Ligin 31. haftasında görev yapacak hakemler şu şekilde:
19 Mart Cuma:
16.00 Fatih Karagümrük-Hes Kablo Kayserispor: Bahattin Şimşek
19.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Volkan Bayarslan
20 Mart Cumartesi:
13.30 Gençlerbirliği-Kasımpaşa: Arda Kardeşler
16.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor: Yasin Kol
16.00 Yeni Malatyaspor-Gaziantep: Mert Güzenge
19.00 Trabzonspor-MKE Ankaragücü: Zorbay Küçük
21 Mart Pazar:
13.30 Fraport TAV Antalyaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Erkan Özdamar
13.30 İttifak Holding Konyaspor-Aytemiz Alanyaspor: Koray Gençerler
16.00 Yukatel Denizlispor-Medipol Başakşehir: Tugay Kaan Numanoğlu
- 19.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Halil Umut Meler