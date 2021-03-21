Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı: "Heykeli dikilsin"

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 1-1 sonuçlanmasının ardından kaleci Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı.
Mücadele içerisinde 6 kritik kurtartışa imza atan kaleci, takımını sürekli olarak oyunun içinde tutarak karşılaşmanın yıldızı oldu.
- Mücadelenin son düdüğü sonrasında gözyaşlarına boğulan kaleciyi takım arkadaşları teselli etti. Milli kaleci içim sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.
🧤 Altay Bayındır, yaptığı 6 kurtarış ile derbide başarılı bir performans sergiledi! Genç kaleci 90 dakikanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. #BJKvFB #SüperLig pic.twitter.com/jN8GewlNRk
🧤 Altay Bayındır, yaptığı 6 kurtarış ile derbide başarılı bir performans sergiledi! Genç kaleci 90 dakikanın ardından gözyaşlarına hakim olamadı. #BJKvFB #SüperLig pic.twitter.com/jN8GewlNRk— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) March 21, 2021
Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin en büyük kazancıdır..
Altay Bayındır, Fenerbahçe’nin en büyük kazancıdır..— Sercan Hamzaoğlu (@sercanhamzaolu) March 21, 2021
Fenerbahçe’de, Alex’ten sonra Altay’ın da heykeli dikilecek galiba. Müthiş bir gelişme.
Fenerbahçe’de, Alex’ten sonra Altay’ın da heykeli dikilecek galiba. Müthiş bir gelişme.— Mehmet Arslan (@Mehmet_AArslan) March 21, 2021