Spor Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı "Heykeli dikilsin"
FUTBOL FUTBOL

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı: "Heykeli dikilsin"

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile 1-1 berabere kaldığı derbi mücadelesinin ardından sarı lacivertlilerin file bekçisi Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı. Karşılaşmada kritik kurtarışlara imza atan Altay için sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Altay Bayındır
Altay Bayındır

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinin 1-1 sonuçlanmasının ardından kaleci Altay Bayındır, gözyaşlarına hakim olamadı.

Mücadele içerisinde 6 kritik kurtartışa imza atan kaleci, takımını sürekli olarak oyunun içinde tutarak karşılaşmanın yıldızı oldu.

  • Mücadelenin son düdüğü sonrasında gözyaşlarına boğulan kaleciyi takım arkadaşları teselli etti. Milli kaleci içim sosyal medyada binlerce mesaj paylaşıldı.

Abone Ol Google News
Kritik derbide kazanan çıkmadı

Kritik derbide kazanan çıkmadı

​Son dakikaları nefes kesen maçta Beşiktaş ile Fenerbahçe berabere kaldı.
Rusyadan İdlibe hava saldırısı

Rusya'dan İdlib'e
hava saldırısı

​Bir kişinin öldüğü saldırıda birçok kamyon kullanılamaz hale geldi.
Kamu bankalarına büyük sorumluluk

Kamu bankalarına büyük sorumluluk

Kamu bankaları yüksek faiz tahribatını önleyebilir.
PKK'nın hain planı ortaya çıktı

PKK'nın hain planı ortaya çıktı

​Sivil yerleşim yerlerini ateşe verdiler.
Can yakan tablo

Can yakan tablo

​Koronavirüste endişe veren sayılar.
Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı

Kesin korunacak hassas alan ilan edildi.

Şehrin her yerinden fare fışkırıyor

Şehrin her yerinden fare fışkırıyor

​Yoğun yağış sebep oldu sayıları milyonu bulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.