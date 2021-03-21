Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde herkes ona hayran kaldı: "Heykeli dikilsin"

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14 il için fırtına uyarısı

Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya, Karaman, Aksaray, Niğde, Kayseri, Kırşehir, Yozgat, Nevşehir, Sivas, Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik ve Erzurum için fırtına uyarısında bulundu. Yarın sabahtan itibaren etkili olması beklenen fırtınanın hızının saatte 100 kilometreye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor.