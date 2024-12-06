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Beşiktaş Fenerbahçe maçına hazır

Beşiktaş Fenerbahçe maçına hazır

Haber Merkezi
20:096/12/2024, Cuma
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Beşiktaş, Fenerbahçe maçına hazır
Beşiktaş, Fenerbahçe maçına hazır

Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek. Siyah beyazlı takım, bu maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş, Süper Lig’de Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bu akşam yaptığı antrenmanla tamamladı.


Teknik sorumlu Serdar Topraktepe’nin yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, pas çalışması sonrası oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.


Siyah-beyazlılar, Süper Lig’in 15'inci haftasında yarın saat 19.00’da Tüpraş Stadyumu’nda Fenerbahçe ile karşılaşacak.



#Beşiktaş
#Fenerbahçe
#Süper Lig

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