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Yıldız oyuncu takımından ayrılmak istiyor: Beşiktaş en ciddi aday

Şampiyonlar Ligi için güçlü ve alternatifli bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş transfer çalışmalarını sürdürüyor. Siyah-beyazlı takımın, Çin kulübü Beijing Guoan forması giyen Fernando Martins ile görüştüğü öğrenildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Fernando Martinsin peşinde: Çinden ayrılmak istiyor
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve teknik direktör Sergen Yalçın

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından takıma 2-3 oyuncu daha katacaklarını açıklamış, merkez orta saha almak istediklerini de söylemişti.

Beşiktaş Fernando Martins'in peşinde

Siyah-beyazlıların bu bölge için gündemindeki ismin Fernando Martins olduğu öğrenildi. Çin kulübü Beijing Guoan ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile temaslar devam ediyor. Oyuncunun olası transferinde en ciddi aday Beşiktaş.

  • Sözleşmesi devam ediyor
  • Çin ekibi ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Fernando Martins, geçen sezon 22 maçta 4 gol attı ve 2 asist kaydetti. Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu daha önce de istemiş ancak aşama kaydedememişti.

Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş yıldız oyuncuyla görüşmelere başladı
SPOR
Sergen Yalçın onay verdi: Beşiktaş yıldız oyuncuyla görüşmelere başladı

Fernando Martins'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor
Fernando Martins'in 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor
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