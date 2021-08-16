Yıldız oyuncu takımından ayrılmak istiyor: Beşiktaş en ciddi aday

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Çaykur Rizespor maçının ardından takıma 2-3 oyuncu daha katacaklarını açıklamış, merkez orta saha almak istediklerini de söylemişti.
Beşiktaş Fernando Martins'in peşinde
Siyah-beyazlıların bu bölge için gündemindeki ismin Fernando Martins olduğu öğrenildi. Çin kulübü Beijing Guoan ile 1 yıllık daha sözleşmesi olmasına karşın takımdan ayrılmak isteyen 29 yaşındaki Brezilyalı ön libero ile temaslar devam ediyor. Oyuncunun olası transferinde en ciddi aday Beşiktaş.
- Sözleşmesi devam ediyor
- Çin ekibi ile 2022 yılının aralık ayına kadar sözleşmesi bulunan Fernando Martins, geçen sezon 22 maçta 4 gol attı ve 2 asist kaydetti. Beşiktaş, Brezilyalı oyuncuyu daha önce de istemiş ancak aşama kaydedememişti.