Beşiktaş frene bastı

Süper Lig’de 15. haftanın açılış maçında Beşiktaş deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile golsüz berabere kaldı: 0-0. Ligdeki son olarak G.Saray’ı yenen ve 2 hafta üst üste kazanan Beşiktaş, rakibiyle berabere kalarak bu sezon ilk kez ligde üst üste 3 maç kazanma şansını da kaçırdı. İki takımın da pozisyonlara girdiği maçta son vuruşları yapmakta beceriksiz olunca taraflar 1’er puana razı oldu. Beşiktaş’ta kaleci Karius gösterdiği başarılı performansla dikkat çekerken, özellikle son dakikada kurtardığı pozisyonla mağlubiyeti önledi.

18. dakikada Gökhan Gönül’ün pasında Ljajic’in şutunda, top üstten auta çıktı. 25’de Quaresma’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ljajic’in sağ çaprazdan şutunu kaleci Haydar kornere gönderdi. 34’de Junior Fernandes’in şutu, defansa çarpıp kaleye yöneldi. Karius, topu iki hamlede kontrol etti. 36’da Dorukhan, ceza sahası dışından kaleye şutunu çekti. Kaleci Haydar, iki hamlede topu kontrol etti. 41’de Güven Yalçın’ın sol çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kaleci Haydar’da kaldı.

47. dakikada Alanyaspor kornerinde Merih’in şutunda Vida’nın eline çarpan top sonrası ev sahibi ekibin futbolcular penaltı bekledi. Pozisyonun devamında Junior Fernandes’in içeriye kestiği top savunmaya çarpıp bir anda kaleye yöneldi. Karius müthiş bir refleksle golü önledi.54’te soldan Quaresma’nın paslaşarak kullanıdığı kornerde ceza alanına gönderdiği ortasında Alanyaspor savunması topu uzaklaştırdı. 65’te Junior Fernandes’in sol çaprazdan kaleye gönderdiği sert şutunda Karius topu güçlükle uzaklaştırdı. 68’de Efecan’ın sağdan ortasında top üst direğe çarparak auta çıktı. 80’de Adem Ljajic’in ara pasıyla ceza alanında topla buluşan Vagner Love’un vuruşu son anda araya giren N’Sakala uzaklaştırdı. 90+3’te kale önünde topla buluşan Villafanez’in vuruşunu kaleci Karius ayağı ile kurtararak mutlak bir golü önledi.

26 maç sonra bir ilk

Beşiktaş, Alanyaspor maçında 2 puan bırakırken, gol bölgesinde de sessiz kaldı. Bu sezon UEFA Avrupa Ligi dahil toplam 26 resmi maça çıkan siyah-beyazlıların ilk defa bir karşılaşması 0-0 bitti. Beşiktaş’ın daha önceki maçlarında bir taraf gol sevinci yaşamıştı. Öte yandan, gol bölgelerinde yaşadığı sorun devam eden siyah-beyazlılar, Süper Lig’de geride kalan 15 haftada gol atamadığı 3. maçı yaşadı. Ankaragücü, Sarpsborg ve Galatasaray maçının ardından resmi maçlardaki galibiyet serisini sürdürmek isteyen Beşiktaş, dünkü Alanyaspor karşılaşmasındaki beraberlik nedeniyle seriye ara vermiş oldu.

Maçın adamı Karius

Beşiktaş’ın Alman kalecisi Lorius Karius, Alanyaspor maçında gösterdiği performansla dikkat çekti. Sezon başından beri yediği hatalı gollerle eleştirilen 25 yaşındaki kaleci, Alanya karşısında özellikle son dakikada yaptığı kurtarışla, siyah-beyazlıların mağlubiyetini önledi. Karius, maçın ardından “3 puan için gelmiştik, iyi bir seriyi yakalamıştık, devam ettirmek istiyorduk. Ancak biraz yavaş kaldık. Yeteri kadar akıcı oynayamadık ve iki puanı bıraktık” dedi. Dünkü maçta gol yemeyen Karius böylece son 2 karşılaşmada da kalesini gole kapattı.

Telafi edeceğiz

Beşiktaş, Süper Lig’de 15. haftada Alanyaspor’la deplasmanda 0-0 berabera kalırken, siyah-beyazlıların genç oyuncusu Dorukhan Toköz başarılı performansıyla dikkat çekti. Maçın ardından kendisine güvenen herkese teşekkür eden Dorukhan daha da gelişeceğini söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, “Çok çalışıyoruz. Takıma elimizden geldiğince bir şeyler katmaya çalışıyoruz. Deneyimli oyunculardan bir şeyler öğrenmeye çalışıyoruz. Elimizden geleni yaptık ama kaybedilen 2 puan var. Telafi edeceğiz, kimse merak etmesin” ifadelerini kullandı.

Kazanma hırsını sahaya yansıtamadık

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor karşısındaki oyunlarının tatmin edici olmadığını söyledi. Deneyimli çalıştırıcı maçtan sonra yaptığı açıklamada, “Oyun başında adaptasyon sorunu vardı ama oyuna hakim olsak bile zaman zaman düşündüğümüz oyun değildi. Daha etkili ataklar yapmamız gereken bir rakiple oynadık. Rakip tabii ki kapanıp kontraya çıkmaya çalışacaktı. Hücuma çıkışta daha az top kaybı yapmalıydık, az pozisyon ürettik. Son bölümde dikkatsizce, gidip gelen oyunda çıkarken pozisyon verdik. Daha soğukkanlı oyun kuracakken sıkıntı yaşadık. Oyun tatmin edici değildi, beklentimin altındaydı. Maç öncesi kazanma hırsı iyiydi ama bunu sahaya yansıtamadık. Fazla pozisyon bulacağımız maçta az pozisyon bulup son anda şans verdik onlara. Gol de yiyebilirdik. Kötü bir skor bizim için. Malmö maçına hazırlanacağız. Elimizdeki oyuncular artık her şeyi ortaya koyacaklar. Perşembe günü ilk maçı oynayalım, diğerlerine bakarız” dedi. Güneş, puan kayıplarıyla ilgili soru üzerine, “Her maçta kaybedilen puanlar olumsuzluk arz ediyor. Bugün de (dün) bizim için beklenen bir kayıp değildi. Yarış devam edecek” ifadelerini kullandı.