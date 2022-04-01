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Spor Beşiktaş Futbol Takımı Trabzonspor maçı öncesinde taraftarını önünde idmana çıktı
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Beşiktaş Futbol Takımı Trabzonspor maçı öncesinde taraftarını önünde idmana çıktı

Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak Beşiktaş, bir günlük aranın ardından hazırlıklarını sürdürdü.

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Haber Merkezi AA
Beşiktaş Futbol Takımı Trabzonspor maçı öncesinde taraftarını önünde idmana çıktı
Beşiktaşlı futbolcular Vodafone Park'ta idmana çıktı.

Vodafone Park'ta yaklaşık 10 bin siyah-beyazlı taraftarın önünde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 5 gruba ayrılarak geniş alanda pas, top kapma ve baskı idmanı yapan siyah-beyazlı ekip, son bölümde ise ceza sahası çevresinde orta-şut antrenmanı yaptı.

Taraftarların tezahüratlarıyla siyah-beyazlı oyunculara moral verdiği antrenmana milli takımlarından yeni dönen Atiba Hutchinson, Cyle Larin ve Michy Batshuayi katılmadı. Atiba ve Larin idmanı saha kenarında izledi.

Çalışmayı siyah-beyazlı kulübün başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaşlı yöneticiler de takip ederken Başkan Çebi, idmanın sonunda teknik direktör Valerien Ismael ile kısa süre sohbet etti.

Siyah-beyazlı ekip hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

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