Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.

Süper Lig'de 19. haftanın hakemleri açıklandı👇



📌Başakşehir-Sivasspor: Alper Ulusoy

📌Antalyaspor-Trabzonspor: Erkan Özdamar

📌Beşiktaş-Galatasaray: Cüneyt Çakır

📌Fenerbahçe-Ankaragücü: Arda Kardeşler pic.twitter.com/15OnPDVZ1c — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) January 14, 2021



