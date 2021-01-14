SÜPER LİG

Beşiktaş-Galatasaray derbisini Cüneyt Çakır yönetecek

Süper Lig'in 19. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray arasında 17 Ocak Pazar günü oynanacak derbi maçı hakem Cüneyt Çakır yönetecek.

Haber Merkezi AA
Cüneyt Çakır

Cüneyt Çakır

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Cüneyt Çakır'ın yardımcıları Bahattin Duran ve Tarık Ongun olacak. Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Halis Özkahya yapacak.


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