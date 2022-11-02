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Derbinin hakemi Halil Umut Meler

Süper Lig'in 13. haftasında oynanacak olan Beşiktaş-Galatasaray maçının hakemi belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, Beşiktaş-Galatasaray derbisini Halil Umut Meler'in yöneteceği açıklandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Galatasaray maçını kim yönetecek?
Halil Umut Meler

Süper Lig’in 13. haftasında Galatasaray ile Beşiktaş, cumartesi günü Nef Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Bu önemli mücadeleyi FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler yönetecek. Meler’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Kadir Sağlam olacak.

Halil Umut Meler ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak

İzmir bölgesi hakemi olan Halil Umut Meler, kariyerinde ilk kez Galatasaray - Beşiktaş derbisinde düdük çalacak. Meler, daha önce 2 defa Galatasaray - Fenerbahçe, 2 kez de Beşiktaş - Fenerbahçe derbilerinde görev aldı. Söz konusu karşılaşmalarda 3 takım da 1’er galibiyet alırken, 1 mücadele de berabere tamamlandı.

Halil Umut Meler’in yönettiği derbiler şöyle:

21.11.2021

Galatasaray: 1 - Fenerbahçe: 2

21.03.2021

Beşiktaş: 1 - Fenerbahçe: 1

19.07.2020

Beşiktaş: 2 - Fenerbahçe: 0

23.02.2020

Fenerbahçe: 1 - Galatasaray: 3

  • Süper Lig'in 13'üncü haftasında oynanacak maçlar ve görev alacak hakemler şöyle:
  • CUMA
  • 20.00 HangiKredi Ümraniyespor - Corendon Alanyaspor: Ali Şansalan
  • 20.00 Kasımpaşa - MKE Ankaragücü: Ümit Öztürk
  • CUMARTESİ
  • 14.30 Bitexen Giresunspor - İstanbulspor: Sarper Barış Saka
  • 20.00 Galatasaray - Beşiktaş: Halil Umut Meler
  • PAZAR
  • 14.30 Gaziantep FK - Yukatel Kayserispor: Erkan Özdamar
  • 17.00 Frapot TAV Antalyaspor - Vavacars Fatih Karagümrük: Abdulkadir Bitigen
  • 20.00 Trabzonspor - Arabam.com Konyaspor: Zorbay Küçük
  • PAZARTESİ
  • 20.00 Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor: Hüseyin Göçek
  • 20.00 Atakaş Hatayspor - Medipol Başakşehir: Suat Arslanboğa
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