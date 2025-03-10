VAR, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nda hayata geçirilmişti.
Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yı konuk edeceği mücadelenin Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu.
Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yaşanıyor. Beşiktaş sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadele öncesi VAR hakemi belli oldu.
TFF'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre Beşiktaş - Gaziantep FK maçının Video Asistan Hakem (VAR) koltuğunda Alman Johann Pfeifer oturacak.
Bu akşam saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.
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