Beşiktaş Genel Kurulu'nda olay: Sana bir kafa atarsam görürsün

Beşiktaş’ta gergin geçen İdari ve Mali Genel Kurul’da Nazmi Koca’nın konuşması ortamı gerdi. Genel Kurul Üyeleri’ne hitap eden Nazmi Koca, Başkan Fikret Orman’ı eleştirdiği sırada mikrofona çok bağırınca üyeler, Koca’nın bağırmamasını istedi. Bu sırada Nazmi Koca, kendisine tepki gösteren bir genel kurul üyesine dönerek, “Gelip sana bir kafa atarsam görürsün” ifadelerini kullandı.

Bu cümlenin ardından Koca, “Gelip adam gibi konuşma yapın burada” deyince Divan Kurulu Başkanı Atıf Keçeci, Nazmi Koca’nın mikrofonunu kesti. Keçeci, Nazmi Koca’ya “Kimseye adam gibi gel diyemezsiniz, tahrik etmeyin. İdari ve mali eleştirilerinizi yapın, size laf atılırsa o zaman ben müdahale ederim” diyerek Nazmi Koca’nın konuşmasına dikkat etmesini istedi.

Fikret Orman’ın borç konusunda doğruları söylemediğini ifade eden Koca, “Göreve geldiğinde borç 581 milyon TL’ydi diyor ama borç 431 milyon TL’ydi” ifadelerini kullandı.



