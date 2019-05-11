SÜPER LİG

Beşiktaş Genel Kurulu'nda olay: Sana bir kafa atarsam görürsün

Beşiktaş’ta gerçekleşen İdari ve Mali Genel Kurul’a Nazmi Koca damga vurdu. Fikret Orman’ı eleştiren Nazmi Koca’ya tribünlerden tepki gelmesi sonrasında Koca, bir genel kurul üyesine dönerek “Gelip sana bir kafa atarsam görürsün” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi IHA
Nazmi Koca

Nazmi Koca

Fotoğraf: IHA

Beşiktaş’ta gergin geçen İdari ve Mali Genel Kurul’da Nazmi Koca’nın konuşması ortamı gerdi. Genel Kurul Üyeleri’ne hitap eden Nazmi Koca, Başkan Fikret Orman’ı eleştirdiği sırada mikrofona çok bağırınca üyeler, Koca’nın bağırmamasını istedi. Bu sırada Nazmi Koca, kendisine tepki gösteren bir genel kurul üyesine dönerek, “Gelip sana bir kafa atarsam görürsün” ifadelerini kullandı.

Bu cümlenin ardından Koca, “Gelip adam gibi konuşma yapın burada” deyince Divan Kurulu Başkanı Atıf Keçeci, Nazmi Koca’nın mikrofonunu kesti. Keçeci, Nazmi Koca’ya “Kimseye adam gibi gel diyemezsiniz, tahrik etmeyin. İdari ve mali eleştirilerinizi yapın, size laf atılırsa o zaman ben müdahale ederim” diyerek Nazmi Koca’nın konuşmasına dikkat etmesini istedi.

Fikret Orman’ın borç konusunda doğruları söylemediğini ifade eden Koca, “Göreve geldiğinde borç 581 milyon TL’ydi diyor ama borç 431 milyon TL’ydi” ifadelerini kullandı.


Beşiktaş'ın borcu açıklandı
Beşiktaş'ın borcu açıklandı

Beşiktaş'ın 2018 yılı olağan idari ve mali genel kurul toplantısında, kulübün borcu açıklandı.BJK Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan denetleme kurulu başkanı Feyyaz Tuncel, siyah-beyazlı kulübün borcunu 2 milyar 423 milyon 706 bin lira olarak duyurdu.Ahmet Ürkmezgil'in konuşmasına tepkiBeşiktaş Kulübünün yönetim kurulu faaliyet raporunu genel sekreter Ahmet Ürkmezgil okudu.Ürkmezgil'in konuşması sırasında tribünde bulunan bazı üyeler alkışlı protestoda bulundu. Tepkiler üzerine Ürkmezgil bir süre beklemek zorunda kalırken, kongre divan başkanı Atıf Keçeci, protestoda bulunan üyeleri uyardı.Tepkiler üzerine Ürkmezgil, "Beni istemiyorsanız gelin siz okuyun bari. Bin yıldır yapılan bu prosedür tamamlanacak" ifadelerini kullandı.

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.