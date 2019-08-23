Beşiktaş-Göztepe

Süper Lig'e mağlubiyetle başlayan iki takım, Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Beşiktaş, Sivasspor karşısında aldığı 3-0'lık mağlubiyeti telafi etmek için taraftarı önünde Göztepe'yi konuk ediyor. Antalyaspor'a 1-0 yenilerek lige tatsız başlayan Göztepe ise, 2002 yılında beri kazanamadığı Dolmabahçe'de hasreti bitirme peşinde.

Beşiktaş:

Karius, Gökhan, Vida, Victor Ruiz, Caner, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Lens, Boyd, Güven

Göztepe: