Beşiktaş-Göztepe | CANLI

Süper Lig'de zirvenin çok uzağına düşen son şampiyon Beşiktaş'ın konuğu Göztepe olacak.
Mücadele Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak. 18. haftanın kapanış mücadelesini hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Öztürk'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.
- Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
- Göztepe'nin 11'i:
- Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye.
- Beşiktaş'ın 11'i:
- Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.