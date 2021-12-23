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Beşiktaş-Göztepe | CANLI

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında Göztepe ile karşı karşıya geliyor. Mücadelenin canlı anlatımı, canlı skoru ve canlı istatistiklerini haberimizden takip edebilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Göztepe | CANLI
​Beşiktaş-Göztepe

Süper Lig'de zirvenin çok uzağına düşen son şampiyon Beşiktaş'ın konuğu Göztepe olacak.

Mücadele Vodafone Park'ta 20.00'de başlayacak. 18. haftanın kapanış mücadelesini hakem Ümit Öztürk yönetecek.

Öztürk'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay yapacak.

  • Karşılaşma beINSPORTS 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
  • Göztepe'nin 11'i:
  • Göztepe: İrfan Can, Kerim, Arslanagic, Atınç, Atakan, Berkan, Obinna, Soner, Tijanic, Halil, Ndiaye.
  • Beşiktaş'ın 11'i:
  • Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Pjanic, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Batshuayi.
İlk yarıda karşılıklı goller

İlk yarıda karşılıklı goller

​Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk ediyor.
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