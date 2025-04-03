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Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

Beşiktaş - Göztepe maçının VAR'ı belli oldu

12:073/04/2025, Perşembe
G: 3/04/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Bu sezon Süper Lig ve kupada yabancı VAR'lar görev yapıyor.
Bu sezon Süper Lig ve kupada yabancı VAR'lar görev yapıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanacak Beşiktaş - Göztepe maçının VAR hakemi belli oldu. Kritik mücadelenin VAR koltuğunda Hollandalı Pol Van Boekel oturacak.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Beşiktaş İzmir temsilcisi Göztepe'yi ağırlayacak.


Dev karşılaşmanın Video Asistan Hakem'i (VAR) belli oldu. TFF'den yapılan açıklamaya göre mücadelenin VAR koltuğunda Hollandalı Pol Van Boekel oturacak.


Bu akşam 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak maçı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek.


#Ziraat Türkiye Kupası
#Beşiktaş
#Göztepe

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