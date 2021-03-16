Beşiktaş gözünü finale dikti

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde bugün evinde Başakşehir ile karşılaşacak. Siyah beyazlılar, tek maç üzerinden oynanacak maçı kazanarak adını finale yazdırmak istiyor. Başakşehir ile bu sezon 3. kez karşı karşıya gelecek Beşiktaş, ligde oynanan 2 maçı da 3-2’lik skorlarla kazanırken, rakibini bir kez daha yenerek kupada finale çıkmak istiyor. Ligde lider durumda olan siyah-beyazlı takımda, teknik direktör Sergen Yalçın’ın kadroda ufak çaplı revizyona gitmesi bekleniyor.

Beşiktaş-Başakşehir maçı saat 20.45'te başlayacak ve A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Yalçın'dan kupa rotasyonu

Hafta sonunda sahasında oynayacağı Fenerbahçe derbisini de düşünen Sergen Yalçın’ın, klasik onbirinden 4-5 oyuncuyu dinlendirmesi bekleniyor. Kaleyi Utku’ya emanet edecek olan Yalçın’ın, defans hattında Montero ve Rıdvan’ı sahaya sürerek geri dörtlüyü Rosier-Montero-Welinton- Rıdvan’dan oluşturması beklenen değişikliler. Orta sahada ve hücumda Ghezzal ve Atiba’yı yedeğe çekmesi muhtemel olarak görülüyor. Beşiktaş’ta büyükannesi vefat eden Bernard Mensah’ın teknik direktör Sergen Yalçın’dan izin aldığı ve Başakşehir maçı kadrosunda yer almayacağı belirtildi.Ganalı futbolcunun cenaze işlemleri için yurtdışına çıkmayacağı da bildirildi. Siyah-beyazlı takımda sakatlıkları süren Gökhan Töre ve Cenk Tosun maç kadrosuna alınmayan diğer isimler oldu.

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15 kez final oynadı, 9 kez kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası’nda 10 yıl sonra şampiyonluğu yaşamak istiyor. Daha önce kupada 15 kez final oynayan siyah-beyazlılar, 9 kez kupayı müzesine götürdü. Kupadaki son şampiyonluğunu 2011 sezonunda yaşayan Beşiktaş, 10 yıldır hem finali hem kupayı göremedi. Beşiktaş, 1989-90 ve 2008-09 sezonlarında hem Ziraat Türkiye Kupası’nı hem Süper Lig’i kazanarak çifte şampiyonluk yaşamıştı.

Muhtemel 11'ler

BEŞİKTAŞ: Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Necip, Ljajic, N’Koudou, Larin, Aboubakar

Utku, Rosier, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Necip, Ljajic, N’Koudou, Larin, Aboubakar BAŞAKŞEHİR: Volkan, Rafael (Uğur), Epureanu, Ponck, Hasan Ali, Mehmet Topal, Aleksic, Berkay, Giuliano, Deniz, Crivelli

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