Beşiktaş Harun'a karşılık 3 isim önerecek

Fabri'nin Fulham'la anlaşmasının ardından tüm imkanlarını Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna katmak için seferber edecek.

Skorer'de yer alan habere göre lig bitmeden Fabri'ye gelmesi muhtemel teklifleri düşünerek Harun için Bursaspor ile temasa geçen siyah-beyazlılar, deneyimli eldivene karşılık üç oyuncuyu takas olarak önerecek.

Vagner Love, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz ve Utku Yuvakuran gibi isimleri takas edilebilecek oyuncular arasında tutan yönetim, Bursaspor'a üç oyuncu teklif edecek. Bu isimlerden istediği üç oyuncuyu seçme teklifi yapacak olan Beşiktaş yönetiminin, transferi para vermeden bitirmek için çaba harcayacağı belirlendi.

Yabancı kaleci ikinci planda

Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Harun Tekin transferini bitirmek için kollarını sıvayan siyah-beyazlıların yabancı kaleci tercihini arka plana attığı vurgulandı. Beşiktaş'a transferi halinde birinci kaleci olmasına garanti gözüyle bakılan Harun'un da bu nedenle siyah-beyazlı takıma gitmeyi istediği bildirildi.