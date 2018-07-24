SÜPER LİG

Beşiktaş Harun'a karşılık 3 isim önerecek

Fabri'nin takımdan ayrılmasından sonra kaleci transferinde Bursasporlu Harun Tekin'i gündemine alan Beşiktaş, bu transfer için yeşil-beyazlı takıma üç isim önermeyi planlıyor.

Haber Merkezi Diğer
Beşiktaş, Harun Tekin transferinde ısrarını sürdürüyor.

Beşiktaş, Harun Tekin transferinde ısrarını sürdürüyor.

Fotoğraf: Gökhan Balcı / AA

Fabri'nin Fulham'la anlaşmasının ardından tüm imkanlarını Bursaspor'un başarılı file bekçisi Harun Tekin'i kadrosuna katmak için seferber edecek.

Skorer'de yer alan habere göre lig bitmeden Fabri'ye gelmesi muhtemel teklifleri düşünerek Harun için Bursaspor ile temasa geçen siyah-beyazlılar, deneyimli eldivene karşılık üç oyuncuyu takas olarak önerecek.

Vagner Love, Mustafa Pektemek, Orkan Çınar, Oğuzhan Aydoğan, Mertcan Açıkgöz ve Utku Yuvakuran gibi isimleri takas edilebilecek oyuncular arasında tutan yönetim, Bursaspor'a üç oyuncu teklif edecek. Bu isimlerden istediği üç oyuncuyu seçme teklifi yapacak olan Beşiktaş yönetiminin, transferi para vermeden bitirmek için çaba harcayacağı belirlendi.

Yabancı kaleci ikinci planda

  • Teknik Direktör Şenol Güneş'in de çok istediği Harun Tekin transferini bitirmek için kollarını sıvayan siyah-beyazlıların yabancı kaleci tercihini arka plana attığı vurgulandı. Beşiktaş'a transferi halinde birinci kaleci olmasına garanti gözüyle bakılan Harun'un da bu nedenle siyah-beyazlı takıma gitmeyi istediği bildirildi.

Harun Tekin için Beşiktaş iddiası
Harun Tekin için Beşiktaş iddiası

Bursaspor'da teknik direktör Samet Aybaba'nın teklifler olduğunu söyledi milli kaleci Harun Tekin'le Beşiktaş'ın ilgilendiği iddia edildi."Harun için teklifler var"Kaleci Harun Tekin için de bazı tekliflerin olduğunu ifade eden Aybaba, şunları kaydetti:Bazılarına teklif var. Oyuncuya bakacağız. Oyuncunun getirisine bakacağız. Yerine ne yapabiliriz ona bakacağız. Ona göre değişim yapacağız. Harun için de bazı teklifler var. Ne olur ne biter, bilinmez. Doğal olarak kulübün de ondan beklentileri var. Eğer onu karşılıyorsa, diğer kalecilerimiz de var. Hem Harun için hem de diğer kalecilerimiz için belki bir değişim olabilir.Beşiktaş iddiasıMilli kaleci için Beşiktaş’ın da yeşil-beyazlı kulübün kapısını çalmaya hazırlandığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı Şenol Güneş’in Bursaspor’dan eski öğrencisine sıcak baktığı bildirildi.Öte yandan Bursaspor kariyerinde 149 maça çıkan 29 yaşındaki milli kaleci için Bursaspor Kulübü’nün 3.5 milyon euro bonservis bedeli belirlediği öğrenildi. Harun TEKİN (@haruntekin1)&#39;in paylaştığı bir gönderi (9 Tem, 2018, 6:10öö PDT)

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Yetimlerin babası: Bahattin Yıldız
    Kaydet
    Font
    +

    Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.

    Son gelişmelerden anlık haberdar olabilirsiniz.
    Yenisafak.com bildirim ile, web sitesine girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.