SÜPER LİG

Beşiktaş için bin 903 kilometre koşacak

Beşiktaş'ın iki hafta önce "Bırakmam seni" sloganıyla başlattığı yardım kampanyasına bir destek de Futbol A Takım Malzemecisi Erdal Erdem'den geldi.

Haber Merkezi DHA
Erdal Erdem maraton koşularına katılıyor.

Erdal Erdem maraton koşularına katılıyor.

Aynı zamanda maraton koşucusu olan ve Fransa, Almanya ve Amerika'da maratonlara katılan Erdal Erdem, yardım kampanyasında farkındalık oluşturmak amacıyla 1903 kilometre koşacak. Öncelikli olarak İstanbul'un ilçelerinde koşacak olan Erdem, projeyi İzmir ve Ankara'ya da taşımak istiyor. Maratona ilk olarak kulübün semti olan Beşiktaş'tan başlayan Erdem, semtin içinde 23 kilometre koştu.

"Ankara ve İzmir'den de yoğun bir istek var"

Erdal Erdem, koşu ile ilgili düşüncelerini "Güzel bir duygu, heyecanlı. Kulübümüzün 'Bırakmam seni' kampanyasının farkındalığı için 39 ilçemizde toplam bin 903 kilemetre yapacağım. İlk olarak Beşiktaş ilçesinden başlamak istedim. Bütün taraftarımızdan Beşiktaş'a desteği bekliyoruz. Ankara ve İzmir'den de yoğun bir istek var, ben de taraftarımızı kırmayacağım. Almanya'dan bile çağırıyorlar, ama bakalım; orası en son olabilir" sözleriyle açıkladı.

Abone Ol Google News

Yorum

Yorum

ÖNERİLEN VİDEO
Ahmet Ağaoğlu maç dönüşü Trabzon havaalanında...
    Kaydet
    Font

    6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

    +
    Çok yakında!
    8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.