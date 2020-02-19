Beşiktaş için dönüm maçı Trabzonspor olacak

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor’u konuk edecek. Kritik mücadeleden alınacak sonuç, siyah-beyazlı takımın geleceğini etkileyecek. Son 9 yılın en fazla mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, Trabzonspor maçını kazanamazsa, yönetim ve teknik ekip gelecek sezonun planlamasına hız verecek.

Teknik ekibin, olumsuz bir sonuçta genç oyunculara daha fazla şans vermeyi düşündüğü belirtildi. Başakşehir maçı sonrası yeni sezon planları ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, “Henüz bunu konuşmak için erken. Çünkü hedeften kopmadık. Önümüzde önemli maçlar var. Kalan maçlarımızı kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz” demişti. Siyah-beyazlıların bu nedenle Trabzonspor maçına önem verdiği, bu karşılaşmadan çıkacak sonuca göre yeni sezona dair planlara hız verileceği öğrenildi.

📌Beşiktaş'ın idman raporu



▪Soğuk algınlığı bulunan Ljajic antrenmana katılmadı



▪N’Koudou ve Atiba takımla çalıştı pic.twitter.com/KgVzH5rAcv — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) February 18, 2020

Boateng yine 10'da

Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Kevın-Prince Boateng’in performansından memnun olduğu ve Ganalı futbolcuyu 10 numara pozisyonunda sahaya süreceği öğrenildi. Ara transfer dönminde Fiorentina’dan kiralanan 32 yaşındaki oyuncu, ilk oynadığı Gaziantep FK maçında gol atarak iyi bir başlangı yapmıştı. Başakşehir karşısında 10 numarada oynayan Boateng, maçın belli bölümlerinde etkili oldu.

Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Adem Ljajic’i de yakından takip ettiği ancak Boşnak asıllı Sırp oyuncunun hastalığı nedeniyle Boateng’i öne çıkardığı ifade edildi. Gribal enfeksiyon ve yüksek ateşten dolayı takımla çalışamayan Ljajic’in zorlu maçta yedek kulübesinde olacağı öğrenildi.



