SÜPER LİG

Beşiktaş için dönüm maçı Trabzonspor olacak

Beşiktaş için cumartesi oynanacak olan Trabzonspor maçı büyük önem taşıyor. Siyah-beyazlı takım, kazanarak ligde yeniden çıkışa geçmek istiyor. Beşiktaş, evinde oynayacağı derbiyi kaybetmesi durumunda ise yeni sezonda düşünülmeyen birçok futbolcu kulübenin yolunu tutacak ve gençler forma şansı bulacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde 3 maçta, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş Sergen Yalçın yönetiminde 3 maçta, 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet aldı.

Beşiktaş, Süper Lig’in 23. haftasında lider Trabzonspor’u konuk edecek. Kritik mücadeleden alınacak sonuç, siyah-beyazlı takımın geleceğini etkileyecek. Son 9 yılın en fazla mağlubiyetini yaşayan Beşiktaş, Trabzonspor maçını kazanamazsa, yönetim ve teknik ekip gelecek sezonun planlamasına hız verecek.

Teknik ekibin, olumsuz bir sonuçta genç oyunculara daha fazla şans vermeyi düşündüğü belirtildi. Başakşehir maçı sonrası yeni sezon planları ile ilgili açıklamalarda bulunan teknik direktör Sergen Yalçın, “Henüz bunu konuşmak için erken. Çünkü hedeften kopmadık. Önümüzde önemli maçlar var. Kalan maçlarımızı kazanıp en iyi yerde bitirmek istiyoruz” demişti. Siyah-beyazlıların bu nedenle Trabzonspor maçına önem verdiği, bu karşılaşmadan çıkacak sonuca göre yeni sezona dair planlara hız verileceği öğrenildi.

Boateng yine 10'da

Diğer yandan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Trabzonspor maçının taktik çalışmalarına başladı. Tecrübeli çalıştırıcının, Kevın-Prince Boateng’in performansından memnun olduğu ve Ganalı futbolcuyu 10 numara pozisyonunda sahaya süreceği öğrenildi. Ara transfer dönminde Fiorentina’dan kiralanan 32 yaşındaki oyuncu, ilk oynadığı Gaziantep FK maçında gol atarak iyi bir başlangı yapmıştı. Başakşehir karşısında 10 numarada oynayan Boateng, maçın belli bölümlerinde etkili oldu.

  • Teknik direktör Sergen Yalçın’ın Adem Ljajic’i de yakından takip ettiği ancak Boşnak asıllı Sırp oyuncunun hastalığı nedeniyle Boateng’i öne çıkardığı ifade edildi. Gribal enfeksiyon ve yüksek ateşten dolayı takımla çalışamayan Ljajic’in zorlu maçta yedek kulübesinde olacağı öğrenildi.


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