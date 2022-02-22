Beşiktaş için Mustafa Denizli iddiası

Beşiktaş'ı 2008-2009 yılında şampiyonluğa ulaştıran Mustafa Denizli'yle ilgili dikkati çeken bir iddia ortaya atıldı.

Çebi'nin seçim kozu

Akşam'ın haberine göre Beşiktaş'ta Mayıs ayında seçime girecek olan Ahmet Nur Çebi, Sportif AŞ'de köklü bir değişikliğe gidiyor. Başkan Çebi, futbolun başına ise Mustafa Denizli'yi getirmeyi düşünüyor.

Son olarak Altay'ı 18 yıl aradan sonra Süper Lig'e çıkaran Denizli, 13 Ocak'ta İzmir ekibinden ayrılmıştı. Tecrübeli çalıştırıcının, sportif direktör olarak Beşiktaş'ın başına geçip şampiyon kadroyu kurmak için kolları sıvayacağı ifade edildi.

Hocayı belirleyecek

Mustafa Denizli'nin, Ahmet Nur Çebi'nin seçimi kazanması halinde futbol takımının yönetimini üstleneceği ve yeni hocayı da kendisinin belirleyeceği belirtildi.

REKLAM