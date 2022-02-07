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Beşiktaş ikinci transfer bombasını patlatıyor: Şenol Güneş onu istiyor

Beşiktaş'ta yeni sezon öncesindeki transfer çalışmaları erken başladı. Siyah beyazlılar ilk hamlesini Benfica'dan Gedson Fernandes'i alarak yaparken şimdi de sürpriz bir ismi kadrosuna katmak için görüşmelerde bulunuyor.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş ikinci transfer bombasını patlatıyor: Şenol Güneş onu istiyor
Gedson Fernandes sezon sonuna kadar Süper Lig takımlarından Çaykur Rizespor'da forma giyecek.

Gedson Fernandes transferiyle yeni sezonun ilk hamlesini gerçekleştiren Beşiktaş'ın yeni hedefi Olympiakos'tan ayrılmak isteyen Henry Onyekuru.

TVNET ekranlarında yayınlanan 4X4Futbol programında Henry Onyekuru'nun Beşiktaş'a transfer olabileceği iddia edildi. Tecrübeli yorumcu Mehmet Ayan, Şenol Güneş'in yeni sezonda siyah beyazlıların teknik direktörü olacağını belirtirken başarılı çalıştırıcının yapılacak transferlerin bulunduğu listeye Henry Onyekuru'yu da yazdığı aktarıldı.

  • Beşiktaş'ta sezon sonunda birçok futbolcunun sözleşmesi sona erecek. Siyah beyazlılar bu nedenle yeni sezonun kadrosunu şimdiden oluşturmaya başladı. Beşiktaş yönetimi ilk hamlesini Gedson Fernandes'i alarak yapmıştı.
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