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Spor

Beşiktaş ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, eski başkanlarından Süleyman Seba'nın anısına önümüzdeki günlerde Sakaryaspor ile karşılaşacak. Beşiktaş Teknik Direktörü Rıza Çalımbay konuyla ilgili daha önce, "Milli arada Sakarya'ya gideceğiz ve hazırlık maçı oynayacağız" demişti.

Haber Merkezi
16:28 - 14/11/2023 Salı
Yeni Şafak
Beşiktaş ile Sakaryaspor karşılaşacak.

Beşiktaş ile Sakaryaspor karşılaşacak.

Beşiktaş, milli arayı Sakarya'da geçirecek. Daha önce Antalya'da bir kamp yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, futbolcuların isteği üzerinde Antalya kampından vazgeçti. Beşiktaş milli arayı Sakarya'da yapacağı kamp ile tamamlayacak ve burada Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı yapacak.


Beşiktaş ile Sakaryaspor pazar günü saat 15.00'te, siyah-beyazlı takımın eski başkanı Süleyman Seba anısına, Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacak. Müsabakanın biletleri kağıt bilet olacak.


Konuyla ilgili Sakaryaspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

"Türk futboluna büyük hizmetler vermiş hemşehrimiz, Beşiktaş Kulübü'nün eski başkanı Sn. Süleyman Seba'nın anısına Pazar Günü saat 15'te Beşiktaş ile Sakarya Atatürk Stadyumu'nda karşılaşacağız. Müsabaka biletleri kağıt bilet olacak olup detaylı bilgilendirmeler gün içinde yapılacaktır."


#Beşiktaş
#Sakaryaspor
#Süper Lig
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