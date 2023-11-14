Beşiktaş ile Sakaryaspor karşı karşıya gelecek

Beşiktaş, milli arayı Sakarya'da geçirecek. Daha önce Antalya'da bir kamp yapmayı planlayan siyah-beyazlılar, futbolcuların isteği üzerinde Antalya kampından vazgeçti. Beşiktaş milli arayı Sakarya'da yapacağı kamp ile tamamlayacak ve burada Sakaryaspor ile bir hazırlık maçı yapacak.