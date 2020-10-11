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Beşiktaş Karagümrük hazırlık maçı kaç kaç bitti?

Beşiktaş Karagümrük'e patladı: 5-2

Beşiktaş, hazırlık maçında konuk ettiği Fatih Karagümrük'ü 5-2'lik skorla mağlup etti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Aboubakar, attığı gol sonrası Atiba'yı kutladı.

Aboubakar, attığı gol sonrası Atiba'yı kutladı.

Beşiktaş, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada Fatih Karagümrük'le hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Teknik direktör Sergen Yalçın mücadeleye; Utku Yuvakuran, Necip Uysal, Montero, Welinton, Rosier, Josef, Atiba, Atakan Üner, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Aboubakar 11'iyle çıktı.

Beşiktaş farka gitti

Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan hazırlık maçı, siyah-beyazlıların 5-2'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Beşiktaş'a farklı galibiyeti getiren golleri 16. dakikada Jose 26'da Atiba, 47 ile 49'da Larin ve 57'de penaltıdan Vincent Aboubakar kaydetti.

Karagümrük'ün gollerini ise 30. dakikada Salibur ve 36'da Mevlüt Erdinç attı.

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