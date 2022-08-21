Beşiktaş Karagümrük maçında çok tartışılacak penaltı pozisyonu

Beşiktaş, Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük'ü ağırlıyor. Mücadelenin ilk 10 dakikasında ev sahibi ekibin 2 şutu direkten döndü. Siyah-beyazlılar, 10. dakikanın sonlarına doğru Karagümrüklü Caner Erkin'in elle oynaması gerekçesiyle penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi. Peki pozisyon penaltı mı, değil mi?

Siyah-beyazlılar, 10. dakikada Karagümrük kalesinde etkili oldu. Salih Uçan, ceza sahası içerisinden sert bir şut çekti. Topu Caner Erkin çizgiden çevirdi. Beşiktaşlı futbolcular ise, elle oynama gerekçesiyle penaltı bekledi. Hakem Arda Kardeşler bir süre VAR ile konuştuktan sonra elle oynamanın tespit edilmediğine yönelik karar verdi ve oyunu devam ettirdi.

Taraftarlar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla pozisyonun penaltı ve kırmızı kart olduğunu savundu.