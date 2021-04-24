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Beşiktaş-Kayserispor (CANLI)

Süper Lig'in 37. haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk ediyor. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş-Kayserispor (CANLI)
​Beşiktaş-Kayserispor

Beşiktaş ile Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'de 50. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında 1973-1974 sezonundan bu yana yapılan 49 maçta Beşiktaş 28, Kayserispor 12 galibiyet aldı, 9 müsabaka da berabere sonuçlandı. Beşiktaş rakibine 79 gol atarken, kalesinde 51 gol gördü. Süper Lig'in ilk yarısında oynanan maçta Beşiktaş, rakibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

  • İlk 11'ler
  • Beşiktaş: Ersin, Rosier, Montero, Vida, N’Sakala, Josef, Ghezzal, Necip, Ljajic, N’Koudou, Gökhan Töre.
  • Kayserispor: Doğan, Aziz Behich, Kolovetsios, Mario Paz, Kvrzic, Attamah, Muhar, Henrique, Lennon, Alibec, İlhan Parlak

İstanbul'daki maçlar

Beşiktaş, Kayserispor ile İstanbul'da yaptığı 24 lig maçından 19'unu kazandı, 3 karşılaşma berabere bitti. Kayserispor deplasmanda 2 kez galip geldi. Kayserispor, İstanbul'da Beşiktaş'ı ilk kez 2009-2010 sezonunda 1-0'lık skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini deplasmanda son olarak 2011-2012 sezonunda yendi. 15 Ekim 2011'de İstanbul'da oynanan karşılaşmada Kayserispor, Beşiktaş'a 2-0 üstünlük kurmayı başardı.

Beşiktaş, 2011'deki yenilginin ardından rakibiyle İstanbul'da oynadığı son 7 maçta 6 galibiyet ve bir beraberlik aldı. Rakibine bu 7 karşılaşmada 19 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde ise 5 gol gördü. Bu arada İstanbul'daki 24 lig maçında Beşiktaş 53, Kayserispor ise 17 gol attı.

En farklı skorlu galibiyetler

Beşiktaş, 2015-2016 sezonunda rakibini İstanbul'da 4-0 yenerek, rekabetteki en farklı skorlu sonucu elde etti. Kayserispor ise 2006-2007 sezonunda Kayseri'deki müsabakayı 3-0 kazandı. Bu arada, 2010-2011 sezonunda İstanbul'da Beşiktaş'ın 4-2'lik galibiyetiyle biten maç, iki takım arasında en gollü karşılaşma oldu.

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