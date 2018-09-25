SÜPER LİG

Beşiktaş-Kayserispor maçının yeri değişebilir

Süper Lig'in 7. haftasında 29 Eylül Cumartesi günü oynanacak Beşiktaş-Kayserispor maçının Kayseri'ye alınma ihtimali güçleniyor.

Haber Merkezi DHA
(Arşiv)

(Arşiv)

Fotoğraf: Ali Fuad Duatepe / AA

Vodafone Park'ın zemininin bakıma alındığı ve Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın hem federasyon hem de Kayserispor'a bu konuda başvuru yaptığı öğrenildi.

Erol Bedir: Bizim için de iyi olur

Kayserispor Başkanı Bedir, cumartesi günü İstanbul'da oynanması gereken Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanma ihtimalinin olduğunu belirterek, "Beşiktaş maçının Kayseri'de oynanması ihtimali az değil, yüzde 51'in üzerinde bir ihtimal. Sanıyorum bu konu bugün netleşir. Biz de 'Tamam' dedik. Bunu kabul etmemizdeki en önemli etken, son maçta 2-0 yenilmemize rağmen taraftarlarımızın takımlarına ciddi bir şekilde sahip çıkması oldu. Eğer maç Kayseri'de oynanırsa daha dolu tribünlerde Beşiktaş ile baş edebileceğimizi düşünüyoruz. Deplasmanda da olsa takımımız alışkın, oradan da puan ya da puanlarla dönebilecek güçtedir" ifadelerinde bulundu.

Şenol Güneş: Gelişmeleri Başkan biliyor

Beşiktaş cephesinde ise bu konuda dün gece Fenerbahçe derbisinden sonra teknik direktör Şenol Güneş konuştu. Güneş kısaca; "Sahamız düzelir mi bilmiyorum, bu konuda sorular geliyor. Cumartesi düzelmezse Kayseri'ye gideriz. Nasıl bir gelişme var bilmiyoruz, Başkan biliyor" açıklaması yaptı.

Üç deplasman üst üste olacak

7. haftadaki Beşiktaş-Kayserispor maçı Kayseri'ye alınırsa siyah-beyazlı ekip üst üste 3 deplasmana çıkacak. Kayseri'den sonra 8. haftada Atiker Konyaspor (değişmezse) ve 9. haftada Göztepe karşılaşmaları fikstüre göre deplasmanda gözüküyor.

Beşiktaş'ın 'zemin' kabusu sona eriyor
Beşiktaş'ın 'zemin' kabusu sona eriyor

Bozulan zemini nedeniyle son dönemde eleştiri konusu olan Vodafone Park’a milli arada yeni çim ekileceği belirtildi. Skorer'de yer alan habere göre Shakira konserinden sonra ortaya çıkan hastalık yüzünden zemini bir türlü toparlayamayan siyah-beyazlılar, yurt dışından getirilecek yeni nesil çim tohumlarıyla sahayı tedavi edecek.Fenerbahçe derbisinin ardından içeride Kayserispor ile oynayacak olan Beşiktaş, bu maçın ertesi günü hibrit çim için yeniden düğmeye basacak. Kayserispor maçından sonra Konyaspor’la da deplasmanda karşılaşacak olması ve Süper Lig’e verilecek milli arayı fırsata çevirmek isteyen siyah-beyazlılar 22 günlük süreçte zemini baştan aşağıya değiştirecek.Rize maçıyla birlikte yeni zemin üzerinde taraftarının karşısına çıkacak olan Beşiktaş’ta, zeminin iyileşmesinin ardından Vodaone Park’ta konser etkinliklerine daha çok özen gösterileceği ifade edildi. Yeni nesil çim tohumlarının bir haftada patlaması nedeniyle, milli arada zemini kurtaracak olan yönetim, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde de aynı yöntemle iyileştirme yapacak.Şenol Güneş zemine ve VAR uygulamasına isyan etti

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