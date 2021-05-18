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Beşiktaş kazandı Fenerbahçe sevindi: İşte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar

Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi biletinin sahibi oldu. Konferans Ligi'ne ise Trabzonspor ile Sivasspor katılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaş kazandı Fenerbahçe sevindi: İşte ülkemizi Avrupada temsil edecek takımlar
Fenerbahçe gelecek sezon ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek.

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 yendi ve sezonu çifte kupayla tamamladı.

Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi biletinin sahibi oluyordu. Beşiktaş, Süper Lig şampiyonu olduğu için ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi bileti Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye geçti.

  • Konferans Ligi'ne katılacak takımlarda da değişiklik yaşandı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olmasından dolayı bu hak ligi beşinci sırada tamamlayan Sivasspor'a geçti. Böylelikle Trabzonspor ve Sivasspor Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımlar oldu.


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