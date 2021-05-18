Beşiktaş kazandı Fenerbahçe sevindi: İşte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u 2-0 yendi ve sezonu çifte kupayla tamamladı.
Türkiye Kupası'nı kazanan takım UEFA Avrupa Ligi biletinin sahibi oluyordu. Beşiktaş, Süper Lig şampiyonu olduğu için ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek. Bu sebeple UEFA Avrupa Ligi bileti Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan Fenerbahçe'ye geçti.
- Konferans Ligi'ne katılacak takımlarda da değişiklik yaşandı. Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ne katılacak olmasından dolayı bu hak ligi beşinci sırada tamamlayan Sivasspor'a geçti. Böylelikle Trabzonspor ve Sivasspor Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek takımlar oldu.
Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek takımlarımız belli oldu pic.twitter.com/CyIFIYIKv1
Önümüzdeki sezon ülkemizi Avrupa Kupaları'nda temsil edecek takımlarımız belli oldu pic.twitter.com/CyIFIYIKv1— Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) May 18, 2021