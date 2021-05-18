Beşiktaş kazandı Fenerbahçe sevindi: İşte ülkemizi Avrupa'da temsil edecek takımlar Beşiktaş'ın Türkiye Kupası'nı kazanmasının ardından Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi biletinin sahibi oldu. Konferans Ligi'ne ise Trabzonspor ile Sivasspor katılacak.

Haber Merkezi 18 Mayıs 2021, 22:48 Son Güncelleme: 18 Mayıs 2021, 23:03 Yeni Şafak