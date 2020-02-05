Beşiktaş keskin virajda

Beşiktaş’ta 6 haftalık zorlu maraton başlıyor. Son maçında Rizespor’u deplasmanda geçen siyah-beyazlılar, Gaziantep FK maçıyla başlayacak olan zorlu fikstüre giriyor. Lider Sivasspor’u 5-1’lik skorla geçen Marius Sumudica’nın öğrencileri karşısında iç saha avantajını kullanmak isteyen siyah-beyazlılar, taraftarı önünde mutlak galibiyet kovalıyor.

Kartal’ın bir sonraki sınavı ise, Başakşehir karşısında olacak. Başakşehir deplasmanının ardından iç sahada boy gösterecek olan Beşiktaş, bir başka şampiyonluk adayı Trabzonspor’u konuk edecek. Gaziantep FK, Başakşehir ve Trabzonspor maçlarını İstanbul’da oynayacak olan Beşiktaş, bir sonraki hafta ise Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İlk 4 sıra içinde yer alan Başakşehir, Trabzonspor ve Alanyaspor ile peş peşe Sergen Yalçın, bu zorlu periyodu aynı zamanda çıkış olarak görüyor. Bu 3 maçtan alınacak iyi sonuçlar, Beşiktaş’ı şampiyonluğun da önemli adaylarından birisi haline getirecek. Alanya’dan döndükten sonra iç sahada Ankaragücü’nü ağırlayacak olan siyah-beyazlılar, ardından da deplasmanda Galatsaray ile karşılaşacak.