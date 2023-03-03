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Spor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den 120. yıl mesajı

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, kulübün kuruluşunun 120. yılı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. Çebi mesajında, "Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın söylediği gibi Beşiktaşımız öncelikle bir değerler manzumesidir" ifadesini kullandı.

10:54 . 3/03/2023 Cuma
AA
Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi

Beşiktaş Kulübü'nün 120. yılı dolayısıyla başkan Ahmet Nur Çebi bir mesaj yayımladı. Çebi, "Dünyada kurulmuş ilk spor kulüpleri arasında olan Beşiktaşımız 120 yaşında" başlığıyla siyah-beyazlı kulübün internet sitesinde yer alan mesajında, "Türkiye'nin ilk spor kulübü 'Beşiktaş Bereket Jimnastik Kulübü'nün kurucuları merhum Mehmet Şamil, Hüseyin Bereket, Mehmet Ali Fetgeri, Ahmet Fetgeri, Nazım Nazif ve Hüseyin Hüsnü Beyler’i bir kez daha rahmetle saygıyla anıyoruz. Kuruluşumuzun 120. yıl dönümünü, yaşadığımız deprem felaketinden dolayı kalplerimiz buruk bir şekilde kutluyoruz." ifadelerini kullandı.


"Değerler manzumesi"

Serencebey 51 numarada Osman Paşa Konağı'nda 22 gencin çabalarıyla doğan kulübün, Balkan Harbi sırasında savaşıp şehitler vererek bugüne kadar geldiğini hatırlatan Çebi, şu görüşlere yer verdi:


"Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın söylediği gibi Beşiktaşımız öncelikle bir değerler manzumesidir. Yaşadığımız deprem felaketinde olduğu gibi bunu daha önce de her alanda göstermiştir. Beşiktaş camiası hem ülkesine hem kulübüne sadık, vefakar ve cefakar bir topluluktur. Asla ülkesine ve camiasına zarar vermeyi düşünmediği gibi sadakatsizlik ve saygısızlık gibi unsurları üzerinde taşımamaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü camiası, toplumsal olaylarda her zaman duyarlı davranmış ve yardımlaşmanın öncüsü olmuştur. Bu öncü rolünde cumhuriyetini, milletini ve vatanını her şeyin önünde tutmuştur. Geçmişimize bakıldığında da üzerine düşeni en üst seviyede liyakat ve sadakatla yaptığı malumdur. Bu vesileyle armamızda taşıdığımız ay-yıldızın da ayrıca anlamı büyüktür. Tam da bu yüzden, bize emanet edilen Beşiktaş ruhuyla; 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası yönetim kurulumuzun organizasyonunda, camiamızın tüm birimleri ve sponsorlarımızın büyük dayanışmasıyla afet bölgelerine yardımlarımızla en kısa sürede ulaştık. Kulübümüz, sürdürülebilir bir stratejiyle uzun soluklu bir şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanında olarak toplumsal vazifesini yerine getirmeye devam edecektir. Bu nedenle, camiamıza bir kez daha bütünleşmeleri ve kenetlenmelerinden dolayı teşekkür ediyorum."


Kuruluşun 120. yılında planladıkları bütün projelerin odağında deprem bölgelerine yapılacak katkının bulunacağını vurgulayan Çebi, "Doğal olarak ulusal yasımız nedeniyle planladığımız 120. yıl kutlamalarını gerçekleştirmeyeceğiz. Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanı olarak 120. yılımızı kutluyor, ebediyete intikal etmiş; kurucularımız, eski başkanlarımız, yönetim kurulu üyelerimiz, sporcularımız ve üyelerimizi saygı ve rahmetle anıyor, deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet; yakınlarına ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." şeklinde görüş belirtti.


#Ahmet Nur Çebi
#Beşiktaş
#FUTBOL
2 saat önce
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Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den 120. yıl mesajı
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