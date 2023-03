Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den 120. yıl mesajı

"Onursal Başkanımız Süleyman Seba'nın söylediği gibi Beşiktaşımız öncelikle bir değerler manzumesidir. Yaşadığımız deprem felaketinde olduğu gibi bunu daha önce de her alanda göstermiştir. Beşiktaş camiası hem ülkesine hem kulübüne sadık, vefakar ve cefakar bir topluluktur. Asla ülkesine ve camiasına zarar vermeyi düşünmediği gibi sadakatsizlik ve saygısızlık gibi unsurları üzerinde taşımamaktadır. Beşiktaş Jimnastik Kulübü camiası, toplumsal olaylarda her zaman duyarlı davranmış ve yardımlaşmanın öncüsü olmuştur. Bu öncü rolünde cumhuriyetini, milletini ve vatanını her şeyin önünde tutmuştur. Geçmişimize bakıldığında da üzerine düşeni en üst seviyede liyakat ve sadakatla yaptığı malumdur. Bu vesileyle armamızda taşıdığımız ay-yıldızın da ayrıca anlamı büyüktür. Tam da bu yüzden, bize emanet edilen Beşiktaş ruhuyla; 6 Şubat'ta yaşadığımız büyük deprem felaketi sonrası yönetim kurulumuzun organizasyonunda, camiamızın tüm birimleri ve sponsorlarımızın büyük dayanışmasıyla afet bölgelerine yardımlarımızla en kısa sürede ulaştık. Kulübümüz, sürdürülebilir bir stratejiyle uzun soluklu bir şekilde depremzede vatandaşlarımızın yanında olarak toplumsal vazifesini yerine getirmeye devam edecektir. Bu nedenle, camiamıza bir kez daha bütünleşmeleri ve kenetlenmelerinden dolayı teşekkür ediyorum."