Beşiktaş Kulübü futbolcularını korona testine sokuyor

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından flaş bir karar aldı. Futbolcularını koronavirüs testine sokacak olan siyah beyazlı idareciler futbolcularını tesislere davet etti.

Kısım kısım Nevzat Demir Tesisleri'ne gelecek olan Beşiktaşlı futbolcular, buradaki test sonuçlarına göre farklı önlemler alınarak evlerine gönderilecek ya da karantina kapsamına alınacak.

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün yaptığı açıklamada bugün bazı testler yapacaklarını ifade etmiş kendi durumunun ise iyi olduğunu söylemişti.