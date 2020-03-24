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Beşiktaş Kulübü futbolcularını korona testine sokuyor

Beşiktaş yönetimi, futbolcularına Nevzat Demir Tesisleri'nde koronavirüs testi yapacak. Siyah beyazlı yıldızlar bugün kısım kısım tesislere gelerek testlerden geçirilecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Beşiktaşlı futbolcuların bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde koronavirüs testine girmesi bekleniyor.

Beşiktaşlı futbolcuların bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde koronavirüs testine girmesi bekleniyor.

Fotoğraf: DHA

Beşiktaş yönetimi, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in koronavirüse yakalanmasının ardından flaş bir karar aldı. Futbolcularını koronavirüs testine sokacak olan siyah beyazlı idareciler futbolcularını tesislere davet etti.

Kısım kısım Nevzat Demir Tesisleri'ne gelecek olan Beşiktaşlı futbolcular, buradaki test sonuçlarına göre farklı önlemler alınarak evlerine gönderilecek ya da karantina kapsamına alınacak.

  • Hatırlanacağı üzere Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, dün yaptığı açıklamada bugün bazı testler yapacaklarını ifade etmiş kendi durumunun ise iyi olduğunu söylemişti.

Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması
IHA

Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in korona virüs testinin pozitif çıkmasının ardından deneyimli çalıştırıcıyla Galatasaray - Beşiktaş derbisinde bir araya gelen siyah-beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın'dan bir açıklama geldi. Sosyal medyadan sağlık durumuyla ilgili bir video paylaşan Yalçın, sözlerine Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak'a geçmiş olsun dileklerinde bulunarak başladı. Derbiden sonraki süreçte hiç evden çıkmadığını söyleyen Sergen Yalçın, mevcut durumda ne kendisinde ne de teknik ekip ve futbolcularda hastalığa dair herhangi bir bulgunun olmadığını ifade ederken, kontrol amaçlı yarın testten geçeceğini de belirtti.

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Sergen Yalçın'dan koronavirüs açıklaması
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