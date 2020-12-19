Beşiktaş'ın toplam borcu duyuruldu

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu’nun 2020 yılı 3. olağan toplantısı başladı.

Toplantı, Vodafone Park'ta Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetici Mesut Urgancılar, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk, divan kurulu ve denetleme kurulu üyelerinin katılımıyla çevrim içi yapıldı.

Borç 3 milyar 376 milyon

Beşiktaş'ın borcunun 3 milyar 376 milyon 82 bin lira olduğu açıklandı.

Mali konularda üyelere bilgi veren Denetleme Kurulu Başkanı Feyyaz Tuncel, Beşiktaş Kulübünün borcunun 652 milyon 790 bin, Futbol Yatırımlar AŞ'nin borcunun ise 2 milyar 723 milyon 291 bin olduğunu belirterek, toplam borcun 3 milyar 376 milyon 82 bin lirayı bulduğunu söyledi.

Tuncel, borcun geçen döneme göre 75 milyon lira arttığını vurguladı.

Sergen Yalçın'ın cezası açıklandı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın’a Aytemiz Alanyaspor maçındaki "sportmenliğe aykırı açıklamaları" nedeniyle 36 bin TL para cezası verdi.Kurul ayrıca Fatih Karagümrüklü Erik Sabo’yu da "müsabaka hakemine yönelik hakareti ve çift sarı kart görmesi" nedeniyle oynamaması gereken müsabaka dışında ayrıca 3 resmi müsabakadan men cezasına çarptırdı."Görevli olarak geldi, görevini yaptı ve gitti!" paylaşımı için Göztepe Kulübü'ne de 100 bin TL para cezası verildi.Göztepe’den hakem kararlarına sert tepki: Görevini yerine getirdi



