'Beşiktaş Larin ile anlaştı' iddiası

MLS ekibi Orlando City'de forma giyen 22 yaşındaki forvet Larin'le görüşmelerini sürdüren Beşiktaşlı yöneticilerin, dün gece mutlu sona ulaştığı ifade edildi.
Fanatik'te yer alan habere göre 3+1 yıllık anlaşma sağlanan genç futbolcu İstanbul'a gelerek sözleşme imzalayacak. Larin'in çarşamba günü siyah beyazlıların Antalya kampına katılacağı aktarıldı.
- Jamaika asıllı Kanadalı futbolcu, geçtiğimiz sezon 28 maça çıkmış ve 12 gol atarken 3 de asistle oynamıştı. Güncel piyasa değeri 3.5 milyon euro olan Larin, Kanada Milli Takımı'nda da 21 maç oynayarak 5 gol kaydetti.
Geçen sezon Atiba'nın Beşiktaş'a önerdiği Larin'in oyun stiline dair fikir sahibi olabileceğiniz bir video;
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