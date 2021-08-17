Spor Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı
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Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı

Beşiktaş, Michy Batshuayi için Chelsea ile transfer görüşmelerine başlandığını KAP'a bildirdi.

Haber Merkezi DHA
Beşiktaş, Michy Batshuayi ile görüşmelere başlandığını açıkladı
Michy Batshuayi İstanbul'a geldi

Beşiktaş Kulübü, dün İstanbul'a getirdi Belçikalı golcü Michy Batshuayi ile görüşmelere başladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, oyuncunun kiralanması için görüşmelerin başladığı belirtildi.

  • Açıklamada, "Profesyonel Futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın transferi konusunda kendisi ve kulübü Chelsea ile görüşmelere başlanmıştır" ifadelerine yer verildi.

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